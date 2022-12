Unfall in Losheim : 67-jährige Frau erleidet Notfall und stirbt im Auto

Unfall in Losheim

In Losheim hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Dabei ist eine 67-jährige Frau ums Leben gekommen.

Am Freitag hat sich in Losheim-Britten ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 67-jährige Frau verstorben ist. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach habe die Frau allein im Auto gesessen, als sie einen internistischen Notfall erlitten habe.