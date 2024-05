Haftbefehl 2012 erlassen Saarländische Zielfahnder nehmen seit zwölf Jahren gesuchten Mann auf frischer Tat fest

Zielfahnder der saarländischen Polizei haben am Freitag, 10. Mai, in Köln einen 38-jährigen Serben festgenommen gegen den seit 2012 ein vom Amtsgericht Saarbrücken ausgestellter Haftbefehl vorliegt. Das teilte das Landespolizeipräsidium am Montag, 13. Mai, mit. Der Mann wurde dabei von der Polizei während eines Einbruchsdiebstahls auf frischer Tat ertappt.