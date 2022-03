Feuerwehr-Großeinsatz in Nalbach : Heftige Detonation löst Brand in einem Sarg-Lager direkt neben Wohnhaus aus

Foto: BeckerBredel 8 Bilder Werkstatt in Nalbach stand nach einer Explosion in Flammen

Nalbach Wegen einer Explosion waren am Montagmittag gleich mehrere Feuerwehren im Einsatz. Die Flammen bedrohten ein Gebäude in unmittelbarer Nähe des betroffenen Beerdigungsinstituts. Was bislang bekannt ist.

Unglück zur Mittagsstunde im Nalbacher Ortsteil Bilsdorf: Dort soll es nach Informationen der Körpricher Feuerwehr eine Explosion gegeben haben. Danach brach ein Feuer in dem Lager eines Bestatters aus. Dort waren Holzsärge abgestellt. Die meterhohen Flammen bedrohten auch das Umfeld um die eigentliche Ausbruchsstelle.

Gegen 12.20 Uhr war am Montag, 7. März, die Feuerwehr alarmiert worden. Es habe in einer Werkstadt eine Detonation gegeben, hieß es da. Daraufhin bedrohte der Brand ein bewohntes Nachbarhaus.

Den vier Feuerwehren aus Bilsdorf, Nalbach, Piesbach und Dillingen gelang es, dass die Flammen nicht übergriffen. Särge wurden ins Freie gebracht. Tote sollen sich nicht darin befunden haben. Bis in den Nachmittag hinein dauerte der Einsatz.