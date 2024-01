Arsenal von zehn Waffen entdeckt Mann (40) feuert in Saargemünd Schüsse ab und wird festgenommen

Mehrere Schüsse in einer Gemeinschaftsunterkunft in Saargemünd in Frankreich haben am Dienstagmorgen, 16. Januar, für Angst und Schrecken gesorgt. Wie der öffentlich-rechtliche Radiosender „France Bleu“ mitteilt, sind gegen 8 Uhr bei der französischen Polizei zwei Notrufe eingegangen.