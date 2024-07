In der Nacht nach dem EM-Eröffnungsspiel Polizei startet Zeugenaufruf – Täter erpressen Zugang zu Krypto-Konto von 21-Jährigen

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat samstags gegen 1 Uhr in der Nacht nahe der Saarbahn-Haltestelle im Saarbrücker Stadtteil Güdingen in der Bühler Straße. Demnach hielt ein dunkler Pkw neben dem 21-Jährigen an, der zu diesem Zeitpunkt alleine zu Fuß unterwegs war. Daraufhin zerrten mehrere Männer den jungen Saarbrücker in den Wagen und fuhren mit ihm davon.