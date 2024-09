Steuerstrafverfahren eingeleitet Zoll stellt bei Kontrolle einer Saarbrücker Shisha-Bar Hunderte Kilo unversteuerten Tabak sicher

Wie das Hauptzollamt Saarbrücken am Donnerstag, 19. September, mitteilt, hat es bei einer seiner Kontrollen in einer Saarbrücker Shisha-Bar eine große Menge an unversteuerten Produkten entdeckt. Demnach fand die Kontrolle am Freitag, 13. September, in den Lagerräumen der Bar, zwei angrenzende Garagen, statt. Dort wo nach Aussagen der Bar-Mitarbeiter auch die Zubereitung der Wasserpfeifen stattfindet. Beim Öffnen der Garagen stießen die Zollbeamten auf 237 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak und 3,7 Liter Liquid, das ebenfalls unversteuert war.