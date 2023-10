Passantin entdeckt Leiche Vermisster Mathis (5) tot aus der Saar geborgen

Der fünjährige Mathis W. am vergangenen Montag, 2. Oktober, mit seinem Vater auf dem Spielplatz unterhalb des Staatstheaters gewesen. Gegen 18.30 Uhr verlor sich die Spur des Fünfjährigen. Umgehend setzte eine groß angelegte Suche nach ihm ein. Noch am späten Abend des Verschwindens waren Taucher erstmals in den Fluss gestiegen, um dort nach ihm zu suchen. Doch auch am Tag darauf hatten die Fahnder keinen konkreten Hinweis darauf, wo sich das Kind befindet.