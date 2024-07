Kurioser Vorfall in Burbach Unter Drogen stehender Mann (36) wird von berauschter Bekannten bei Polizei abgeholt

Ein kurioser Vorfall hat sich am Dienstag, 30. Juni, in der Dienststelle der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach ereignet. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, nahm die Polizei am Dienstag, 30. Juli, um 15 Uhr, einen Mann aus Saarbrücken fest. Bei dem 36-Jährigen stellten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Jakobstraße fest, dass er unter der Beeinflussung von Drogen unterwegs war. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Saarbrücker ebenfalls nicht. Ein Drogentest auf der Wache verlief positiv, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.