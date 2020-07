In der Nacht von Donnerstag auf Freitag : Unfallserie mit betrunkenen Fahrern hält Saarbrücker Polizei in Atem

Vier betrunkene Fahrer verursachten in Saarbrücken in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Unfälle. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarbrücken Gleich vier alkoholisierte Personen gefährden hinter dem Steuer sich selbst und ihre Mitmenschen. Bei dem schlimmsten Vorfall reißt die Wucht des Aufpralls den Motorblock aus der Karosserie.

Gleich vier alkoholisierte Frauen und Männer hat die Saarbrücker Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus dem Verkehr gezogen. Darunter waren ein Busfahrer und eine E-Scooter-Nutzerin, wie die Polizei meldet. Des Weiteren verursachte ein Mann einen folgenschweren Unfall Am Kieselhumes – drei Reihengaragen drohen einzustürzen.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich demnach am frühen Donnerstagabend in der Sophienstraße in St. Johann. Der stark alkoholisierte Fahrer eines Saarbrücker Verkehrsunternehmens beschädigte beim Abbiegen mit seinem Linienbus eine Ampel. Sein Führerschein sei beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt worden, berichtet die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt.

Zwei Stunden später wurden die Polizisten laut Pressemeldung in der Karcherstraße auf einen weiteren Mann aufmerksam, der mit seinem Ford Ka in der Metzer Straße unterwegs war. Eine Überprüfung ergab, dass auch er stark alkoholisiert war. Die Beamten zogen ihn nach eigenen Angaben aus dem Verkehr und stellten seinen Führerschein sicher.

Kurz darauf der mittlerweile vierte Notruf: Ein Pkw rast vom Schwarzenberg in Richtung Am Kieselhumes und kracht in eine Hauswand. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Fahrer wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Er kam von der Straße ab, fuhr über drei Verkehrsinseln und prallte schließlich in drei Reihengaragen.