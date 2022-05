Bundespolizei im Einsatz : Tragischer Zwischenfall am Saarbrücker Hauptbahnhof – Mann kommt ums Leben

Tragischer Zwischenfall am Saarbrücker Hauptbahnhof – Mann kommt ums Leben

Tödlicher Zwischenfall am Hauptbahnhof in Saarbrücken. (Archivaufnahme) Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Unglück am Gleis 12: Dort ist ein Mensch am späten Mittwochabend gestorben. Erste Informationen der Polizei.

Bei einem Unglück hat am Mittwochabend, 4. Mai, ein Mann sein Leben verloren. Gegen 22.30 Uhr ereignete sich der Zwischenfall im Saarbrücker Hauptbahnhof, wie ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums in der Landeshauptstadt am frühen Donnerstagmorgen bestätigt.