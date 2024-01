Unfall in Hühnerfeld Winterglätte, erhöhte Geschwindigkeit und Alkoholkonsum – Auto kollidiert mit parkendem Fahrzeug (Fotos)

Saarbrücken/Sulzbach · Am Montagabend raste ein BMW-Fahrer in der Grühlingstraße in ein parkendes Auto. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

16.01.2024 , 08:26 Uhr

22 Bilder Crash in Sulzbach: Geparktes Auto landet auf dem Dach 22 Bilder Foto: Thorsten Kremers

Von Antonia Trinkaus Crossmedia Volontärin

Gegen 21.30 Uhr sollen Bewohner der Grühlingstraße im Ortsteil Hühnerfeld in Sulzbach im Regionalverband Saarbrücken einen lauten Knall gehört haben. Ein BMW-Fahrer kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten Toyota. Jetzt steht fest, wie es zu dem Crash gekommen ist. Mehrere Faktoren als Ursache des Crashs Auf Höhe der Hausnummer 14 rast der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Kreisel kommend in Richtung Altenwald. Die Geschwindigkeit führte im Zusammenhang mit der winterglatten Fahrbahn und alkoholischer Beeinflussung des Unfallfahrers zur Kollision. Das haben die Ermittlungen laut Polizeiinspektion Sulzbach ergeben. Zusätzlich macht die Fahrbahn auf Höhe der Unfallstelle einen „kleinen Knick“, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Der geparkte Toyota habe sich wegen des harten Aufeinaderprallens überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der Unfallfahrer raste zudem noch einen einen Baum, Bilder zeigen, dass auch dieser komplett zerstört ist. Der BMW-Fahrer wurde leicht am Handgelenk verletzt und in ein umliegenden Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Besitzer des beschädigten Toyotas wählte den Notruf, andere Bewohner vor Ort kümmerten sich um den Verletzten. Nach Leichenfund in Malstatt: Identität und Todesursache nun bekannt Zwischen den Gleisen Nach Leichenfund in Malstatt: Identität und Todesursache nun bekannt Autofahrer kollidiert in Saarbrücken mit Leitplanke Schwerer Unfall in Höhe Messegelände Autofahrer kollidiert in Saarbrücken mit Leitplanke An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden. Neben Polizei und Feuerwehr waren so zwei Abschleppfahrzeuge im Einsatz. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden, konnte aber noch in der Nacht wieder freigegeben werden, so der Sprecher der Polizei weiter. Hier geht es zur Bilderstrecke: Crash in Sulzbach: Geparktes Auto landet auf dem Dach

(nia)