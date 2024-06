Steuerschaden von mehr als 2100 Euro Zoll stellt in Saarbrücken unversteuerte Potenzmittel in Honigpackungen sicher

Saarbrücken · In gleich zwei Geschäften in Saarbrücken stellt der Zoll unversteuerte Ware sicher, darunter Vapes, Shisha-Tabak und Potenzmittel in Honig. Gegen die Beteiligten wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet.

18.06.2024 , 11:51 Uhr

Zoll-Beamte stellen in Saarbrücken unversteuerte Tabakwaren und Potenzmittel sicher. (Symbolbild) Foto: dpa/Archivbild Zoll