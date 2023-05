Motorrad und Fahrrad kollidieren Zwei Verletzte nach schwerem Unfall in Saarbrücken – Mainzer Straße wieder frei

Update | Saarbrücken · Bei einem Unfall in der Mainzer Straße in Saarbrücken sind zwei Menschen am Sonntag schwer verletzt worden. Die Straße war bis in die Nacht voll gesperrt.

15.05.2023, 12:00 Uhr

10 Bilder Schwerer Unfall in der Mainzer Straße in Saarbrücken 10 Bilder Foto: BeckerBredel