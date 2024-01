Großeinsatz der Feuerwehr Nach schwerem Brand in Fechinger Netto: Marktleitung äußert sich zu den Schäden (Fotos)

Nach Einschätzung von Feuerwehr und Polizei könne der Supermarkt am Montag nicht für Kunden öffnen. Etliche Lebensmittel seien unverkäuflich durch die Rauchentwicklung in den Verkaufsräumen. Die Marktleitung bestätigt das am Morgen vor Ort. Demnach seien die Personalräume und Büros durch das Löschwasser beschädigt. Da hier auch die IT-Technik für Kassen und Warenwirtschaftssysteme stünde, könnte der Markt für mehrere Tage oder sogar Wochen geschlossen bleiben. Und das ist noch nicht alles: Wie viel Ware kontaminiert sei, müsse noch geprüft werden. Im Eingangsbereich stehe nach dem Einsatz Wasser. Und bei einem Teil des Daches bestünde Einsturzgefahr, so die Marktleitung. Wann der Discounter in Brebach-Fechingen wieder öffnen kann, ist also aktuell unklar.