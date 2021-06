Anwohner wurden durch die Feuerwehr gerettet : Schon wieder brennt es in der Saaruferstraße

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Die Feuerwehr rettete am Sonntagmorgen 4 Anwohner aus einem brennenden Haus in der Saaruferstraße in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Am Sonntagmorgen wurde der Haupteinsatzzentrale der Berufsfeuerwehr eine Rauchentwicklung aus dem 5. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Saaruferstraße in Alt-Saarbrücken gemeldet.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Bereits auf Anfahrt war eine Rauchentwicklung sichtbar.

Lesen Sie auch Unterernährt im Horst an Heizkraftwerk-Kamin : Junger Falke narrt Saarbrücker Feuerwehrleute

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde von außen festgestellt, dass es im 5. OG eines Wohngebäudes brannte und ein Fenster bereits geborsten war.

Durch die Feuerwehr Saarbrücken wurden sofort mehrere Trupps unter Atemschutz zur Personensuche und Brandbekämpfung eingesetzt. Hierbei wurde erkannt, dass sich die Rauchentwicklung nur auf das Geschoss beschränkte und es in einem Apartment brannte.

Lesen Sie auch Polizei sucht Zeugen : Wieder legen Brandstifter in Sulzbach Feuer

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurden 4 Personen ins Freie gerettet. Glücklicherweise wurden die Personen nicht verletzt.

Der eigentliche Brand war schnell gelöscht. Das Gebäude wurde anschließend noch durch die Feuerwehr maschinell entraucht.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Polizei.

Im Einsatz waren 7 Fahrzeuge der Feuerwehr Saarbrücken, sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und die Polizei. Zudem waren die Löschbezirke St. Johann, Malstatt-Burbach, St. Arnual und Dudweiler der freiwilligen Feuerwehr in Bereitschaft versetzt.