Mit Flaschen, Stühlen, Tischen Schlägerei auf dem St. Johanner Markt

Flaschen flogen durch die Luft, Tische wurden geworfen – in Saarbrücken kam es am Samstag zu einer Schlägerei. Was bekannt ist.

18.08.2024 , 07:25 Uhr

Foto: Thomas Schäfer