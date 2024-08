Mit Flaschen, Stühlen, Tischen Schlägerei auf dem St. Johanner Markt – Streit nach Missgeschick eskaliert

Am Samstagabend, 17. August, hat es in Saarbrücken auf dem St. Johanner Markt eine Schlägerei gegeben. Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr vor einer Gaststätte. In die Schlägerei sollen mehrere Personen verwickelt gewesen sein. Die Polizei spricht von drei Tätern.