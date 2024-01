Meldungen verunsichern Eltern Saar-Polizei warnt vor Falschmeldungen über verschwundene Kinder

Die Sprachnachricht, die aktuell in Elternkreisen kursiert, klingt besorgniserregend. Die Verfasserin, bei der es sich um die Elternsprecherin einer saarländischen Schule handeln soll, berichtet davon, dass an einer Schule in Quierschied ein Kind „beinahe mitgenommen worden ist“. Bereits zuvor seien in Saarlouis zwei Mädchen verschwunden, die dann per GPS „in Frankreich aufgegriffen worden sind“. Zudem gebe es weitere Fälle in Heusweiler und Rohrbach.