Steuerfahndung Razzia bei Dönerfleisch-Großhändler in Saarbrücken (mit Fotos)

Saarbrücken · Am Donnerstagvormittag hat die Polizei im Auftrag der Steuerfahndung die Räumlichkeiten eines Dönerfleisch-Großhändlers in Saarbrücken durchsucht. Was bisher über den Einsatz bekannt ist.

16.05.2024 , 15:37 Uhr

