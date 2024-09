Vollsperrung in der Mainzer Straße Schwerer Unfall in Saarbrücken – Radfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Saarbrücken · Bei einem schweren Unfall in der Mainzer Straße in Saarbrücken sind in der Nacht auf Sonntag zwei Menschen verletzt worden – einer davon lebensgefährlich. Die Vollsperrung dauert am Morgen an.

22.09.2024 , 08:31 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner