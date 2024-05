15 Gebäude durchsucht Rauschgift-Razzia in Saarbrücken – Ermittler legen Drogendealer-Bande das Handwerk

Unglaubliche Mengen an Drogen hat die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Zoll in Saarbrücken beschlagnahmt. Die illegale Ware stellten sie bei einer groß angelegten Razzia in der Landeshauptstadt sicher. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigt Stephan Laßotta vom Landespolizeipräsidium, am Mittwoch, 8. Mai, nach Abschluss der Aktion. Dabei seien mehrere Männer festgenommen worden. Einige sollen jetzt im Knast sitzen.