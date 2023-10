Kripo in Saarbrücken Suche nach Vermisstem (68) in der Saar abgebrochen – die Polizei zum Stand am Morgen

Update | Saarbrücken · Ermittler sind seit Mittwochnachmittag auf der Suche nach einen Mann. Dabei kamen Taucher zum Einsatz, die in der Saar nach dem Vermissten Ausschau hielten. Am Abend stellten sie ihre Arbeit zunächst ein. Die Polizei zur aktuellen Lage in diesem jüngsten Fall.

19.10.2023, 08:14 Uhr

Erneut Suche nach einem Menschen in und an der Saar. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Abermals ist es zu einem Großeinsatz der Polizei in Saarbrücken gekommen. Denn schon wieder wird ein Mensch vermisst. Dabei waren nach dem dramatischen Ausgang der Fahndung nach einem kleinen Jungen in der Vorwoche erneut Taucher gefordert.