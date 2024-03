Einsatz in Saarbrücken-Burbach Polizei stellt scharfe Waffen und 15 000 Schuss Munition sicher

Neun scharfe Waffen und über 15 000 Schuss Munition hat die Polizei bei einem Mann in Saarbrücken-Burbach am vergangenen Donnerstag, 28. März, sichergestellt. Der 54-Jährige habe die Waffen rechtmäßig erworben und besessen, teilte die Polizei am Freitag mit. Weil er sich aber zuvor bei einer Polizeikontrolle psychisch auffällig verhalten habe, hätten die Beamten kontrollieren wollen, ob er seine Waffen korrekt lagere. Bei der Kontrolle selbst führte er nach Angaben eines Polizeisprechers eine Tierabwehrpistole mit Reizgas, ein Messer sowie Pfefferspray mit.