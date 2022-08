Zeugen gesucht : Polizei setzt Suche nach Leiche in Burbach fort (mit Bildergalerie)

Polizei setzt Suche nach Leiche in Burbach fort (mit Bildergalerie)

Seit Tagen sucht die Polizei nach einer Leiche in Burbach. Die Suche gestaltet sich schwierig. Die Tat soll schon Jahre zurückliegen.

Die Polizei setzt die Suche nach einer Leiche in Saarbrücken-Burbach fort. „Die Suche ist auf mehrere Tage angelegt“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Ermittler vermuten in einem zugewachsenen Gelände die Leiche eines Mannes, der zwischen 2013 und 2015 getötet und dort vergraben worden sein soll.