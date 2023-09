“Erhebliche Gefahrensituation“ Polizei rettet vermissten Hund „Jimmy“ auf A6 in Saarbrücken

Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt auf Anfrage der SZ mitteilte, ist es am Freitag, 15. September, zu einer gefährlichen Situation auf der A6 in Höhe der Fechinger Talbrücke in Saarbrücken gekommen. Grund dafür war der ausgebüxte weiße Mischlingshund „Jimmy“, der auf der Autobahn sich selbst und die Autofahrer in Gefahr brachte.