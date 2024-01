Saarretter in Saarbrücken im Einsatz Neujahrsempfang von OB Conradt von schwerem medizinischen Notfall überschattet

Noch während der Oberbürgermeister Uwe Conradt seine Rede hielt, wurden gleich mehrere Menschen im Saal über die gerade erst am Vortrag freigeschaltete Saarretter App von einem Notfall in der Nähe des E-Werks informiert. Da zahlreiche Angehörige von Hilfsorganisationen in der Halle waren, kam es zu dieser Alarmierung. Mehrere geeignete Ersthelfer erhielten parallel die Alarm-Meldung der Saarretter-App. Vier Helfer des Malteser-Hilfsdienstes nahmen den Einsatzauftrag an, verließen im Laufschritt die Halle und fuhren mit einem Rettungswagen davon.