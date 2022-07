Dreijährige stirbt in Saarbrücken : Nach Sturz mit Kindern von Balkon: Polizei ermittelt wegen Mordes gegen Mutter

Update Saarbrücken Eine Mutter ist in Saarbrücken mit ihren beiden ein und drei Jahre alten Töchtern vom Balkon gestürzt. Die Dreijährige starb im Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei wegen Mordes.

Furchtbarer Vorfall in Saarbrücken: In der Forbacher Straße stürzt eine Frau am späten Donnerstagabend, 28. Juli, mit ihren beiden ein und drei Jahre alten Kindern von einer Balustrade etwa fünf Meter in die Tiefe in den Hof. Mit dem Vorfall beschäftigte Beamte sind spürbar geschockt und fassungslos. Laut Polizei befand sich die 38 Jahre alte Frau „nach Hören-Sagen offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand“.