Vorfall in Saarbrücker Geschäft : Mutmaßlicher Exhibitionist beobachtet junge Frauen beim Anprobieren von Unterwäsche

Saarbrücken Einen 40 Jahre alten Mann aus Frankreich erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung. Er soll laut Polizei in der Umkleide eines Modegeschäfts in Saarbrücken unbekleidet junge Frauen beim Anprobieren von Unterwäsche beobachtet haben.

Drei Frauen im Alter zwischen 20 und 21 Jahren waren am Samstag (10. Dezember) gegen 18.30 Uhr in einem Modegeschäft in der Saarbrücker Bahnhofstraße. In der Umkleide des Geschäfts probierte das Trio abwechselnd Unterwäsche an. Dabei bemerkten sie laut Polizei, dass in einer gegenüberliegenden Kabine der Vorhang halb geöffnet war. Dort stand ein unbekleideter Mann und beobachtete die jungen Frauen. Sexuelle Handlungen soll der Mann nicht vollzogen haben.