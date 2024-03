Unfall im Deutschmühlenthal Mercedes-Fahrer (35) kracht in Baum und flieht von der Unfallstelle

Saarbrücken · Am Sonntagmorgen kommt es im Deutschmühlenthal in Saarbrücken zu einem Unfall, bei dem ein 35-Jähriger verletzt wird. Was bisher bekannt ist.

10.03.2024 , 11:21 Uhr

Foto: Thorsten Kremers