Spektakuläre Festnahme : Attacke in Saarbrücken: Mann prügelt seine Frau – und verletzt mehrere Polizisten

Attacke in Saarbrücken: Mann prügelt seine Frau – und verletzt mehrere Polizisten

Einsatz in Saarbrücken: Polizei geht gegen rabiaten Ehemann vor. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Saarbrücken Notruf bei der Polizei: Ein Mann (27) verfolgt seine Frau und schlägt sie vor den Augen ihres Kindes. Doch dabei soll es nicht bleiben, wie die Saarbrücker Polizei berichtet.

Prügel-Attacke in Saarbrücken: Dabei hat ein 27-Jähriger seine Frau geschlagen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, alarmierten Zeugen am Montag gegen 11 Uhr die Ermittler. Sie meldeten, dass der Mann hinter einer Frau hinterher sei. Sie renne vor ihm weg, in Begleitung eines kleinen Kindes. Ihr Verfolger habe sie eingeholt und ins Gesicht geschlagen.