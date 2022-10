Vorfall in Güdingen : Mögliches Tötungsdelikt: Mann ersticht Nachbar bei Streit

Nachbarschaftsstreit in Güdingen nimmt tödliches Ende. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Güdingen In der Nacht zu Mittwoch eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in Güdingen. Ein Mann wird tot aufgefunden. Was die Polizei bisher weiß.

Ein Streit mit seinem Nachbarn (69) hat einen 44-Jährigen das Leben gekostet. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage. Auslöser für den Streit war offenbar eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Güdingen.

Die Auseinandersetzung wurde den Beamten gegen 0.15 Uhr gemeldet. Die beiden in Streit geratenen Männer verletzten sich gegenseitig. Laut Sprecher wies der getötete 44-Jährige Stichverletzungen auf. Der 69-Jährige liegt momentan mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus und wurde vorläufig festgenommen.

Die Beamten wollen zum aktuellen Zeitpunkt offiziell noch nicht von einem Tötungsdelikt sprechen, sondern die Obduktion am Nachmittag abwarten.

