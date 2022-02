Anwohner evakuiert : Mann drohte mit Explosion – SEK-Einsatz in Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler Eine Drohung sorgte am Sonntag für einen Einsatz des SEK im Saarland. Ein Mann hatte angekündigt, sein Haus in die Luft zu sprengen. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Polizei und Feuerwehr sind am Sonntagabend stundenlang in der Sulzbachtalstraße in Dudweiler im Einsatz gewesen. Gegen 15.20 Uhr schrieb ein Mann eine Nachricht an einen Bekannten und drohte damit, sich selbst in die Luft zu sprengen. Der Bekannte des Mannes informierte daraufhin die Polizei, welche die Androhung sehr ernst nahmen und einen Großeinsatz einleiteten. Auch das Spezialeinsatzkommando der Polizei war im Einsatz, wie die Polizei der Saarbrücker Zeitung bestätigte.