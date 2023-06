„Opfer blutüberströmt“ Mann (58) auf Weinfest in Saarbrücken brutal niedergeschlagen

Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt auf Anfrage der SZ mitteilt, ist ein 58-jähriger Mann aus Saarbrücken am Samstag, 3. Juni, brutal niedergeschlagen worden. Auf der Veranstaltung "Weinzeit" im Bereich des Saarbrücker Stadens sprach der Mann gegen 21.20 Uhr zwei junge Männer auf ihr Verhalten an, da sie andere Personen anpöbelten. Beide Männer hätten dann unvermittelt brutal auf das Opfer eingeschlagen und auf den am Boden liegenden mehrfach eingetreten, so dass dieser massive Gesichtsverletzungen erlitt. Die beiden Täter machten sich nach der heftigen Attacke aus dem Staub.