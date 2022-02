Kuriose Szene am Heizkraftwerk Römerbrücke : Am Saarufer stecken geblieben: 40 Tonner verfährt sich in Saarbrücker Industriegebiet

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarbrücken Ein 40 Tonnen schwerer Lkw hat sich am Donnerstagmorgen im Gewerbegebiet Ost in Saarbrücken verfahren. Bei einem Rangierversuch auf einem Fußgängerweg am Saarufer blieb das Fahrzeug schließlich im Grünstreifen stecken.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr. Der polnische Lkw-Fahrer wollte nach Auskunft der Polizei eigentlich die Firma Schwamm im Saarbrücker Gewerbegebiet Ost anfahren. Doch stattdessen landete er auf einem asphaltierten Fußgängerweg, der am Ufer zwischen der Saar und dem Heizkraftwerk Römerbrücke liegt. Der Versuch, auf dem schmalen Weg zu rangieren, scheiterte. Der 40 Tonner fuhr sich im Grünstreifen am Saarufer fest.