Höhe HTW Leiche in der Saar entdeckt – Bergungsmaßnahmen dauern an

Am Montagmorgen, 9. Oktober, ist in der Saar bei Saarbrücken in Höhe der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) ein lebloser Körper aufgefunden worden. Zurzeit laufen die Bergungsmaßnahmen durch Wasserschutzpolizisten. Das bestätigte Polizeisprecher Falk Hasenberg auf SZ-Nachfrage.