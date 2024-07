Nach Notfall Kind (2) stirbt in Klarenthal – das Obduktionsergebnis steht fest

Update von Mittwoch, 31. Juli, 13.40 Uhr: Nach einem Unglück in Saarbrücken-Klarenthal haben Ärzte der Rechtsmedizin an der Universitätsklinik in Homburg die Leiche des jungen Opfers untersucht. Dorthin war der leblose Körper gebracht worden. Wiederbelebungsversuche eines Notarztes seien am späten Montagabend, 29. Juli, gescheitert.