Schmierereien in Saarbrücken Junge Männer besprühen Gebäude in Saarbrücker Innenstadt mit Pro-Palästina-Parolen

Drei junge Männer sind am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Saarbrücker Innenstadt dabei beobachtet worden, wie sie pro-palästinensische Parolen an öffentlichen Einrichtungen gesprüht haben. Dabei handelt es sich laut der Polizeiinspektion (PI) Saarbrücken-Stadt beispielsweise um „Free Palastine“ oder auch „Stop Killing Kids in Gaza“.