Nach Polizei-Fahndung Junge (12) aus Saarbrücken ist wieder zurück

Update von Mittwoch, 13. März, 7.59 Uhr: Die Suche nach einem Kind in Saarbrücken ist glücklich ausgegangen. Wie die Polizei in Saarbrücken-Burbach mitteilt, ist der Junge zurück. Der Zwölfjährige war am Dienstagnachmittag, 12. März, verschwunden. Gegen 16 Uhr hatte er nach Ermittlerangaben die Wohnung seiner Eltern verlassen und war danach nicht mehr zurückgekehrt.