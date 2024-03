Polizei sucht Zeugen Hund beißt zwei Kinder auf Spielplatz in Saarbrücken-Malstatt

Ein von der Halterin nicht angeleinter Hund hat am Samstag, 30. März, um 18.20 Uhr, zwei Kinder (sieben und zehn Jahre alt) gebissen. Das teilte die Polizei mit. Die Kinder waren auf dem Abenteuerspielplatz in der Bülowstraße in Saarbrücken-Malstatt und spielten gerade, als sich der Vorfall ereignete.