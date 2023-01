Sondereinsatz in Innenstadt und Dudweiler : Großer Polizeieinsatz in Saarbrücken: 76 Verstöße in Gastronomie geahndet – eine Festnahme

Die Polizei kontrolliert in der Saarbrücker Innenstadt Passanten und Fahrzeuge (Archivfoto). Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag hat die Polizei intensive Kontrollen in Saarbrücken durchgeführt. Besonders im Blickpunkt: die Kneipen im Bereich des Nauwieser Viertels und des Kaiserviertels.

Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilte, ist es am Samstagabend, 21. Januar, sowie in der Nacht zum Sonntag zu einer großen Kontrollaktion in der Innenstadt von Saarbrücken sowie im Stadtbezirk Dudweiler gekommen. „Es wurden in dem Sondereinsatz intensive Präsenz- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt“, erklärte ein Sprecher der SZ auf Anfrage.

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt wurde bei der Sonderaktion von der Operativen Einheit und weiteren Polizeidienststellen in der Innenstadt von Saarbrücken sowie dem Stadtbezirk Dudweiler unterstützt. Auch Einsatzkräfte in Zivil waren in der Saarbrücker Innensatdt unterwegs.

Über 40 Polizeibeamte bei Sonderaktion in Saarbrücken im Einsatz

„Über 40 Polizeibeamte und -beschäftigte sorgten für erhöhte Sicherheit auf Wegen und Plätzen, an denen es in der Vergangenheit häufig zu Straftaten und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gekommen war“, hieß es. Auch Kontrollteams des Ordnungsamtes, des Zolls, des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz, der Feuerwehr und des Gewerbeaufsichtsamtes waren bei der Kontrollaktion beteiligt. Besonders im Blickpunkt waren hierbei die Kneipen im Bereich des Nauwieser Viertels und des Kaiserviertels.

Mann bei Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet und festgenommen

Auch die die Ausländerbehörde war mit eigenen Beschäftigten im Einsatz. Ein Mann konnte beim Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet und im Anschluss festgenommen werden. Auch gegen die Käufer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. „Des Weiteren wurden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgeld festgestellt“, teilte die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt weiter mit.

Polizeieinsatz in Saarbrücken: 76 Verstöße in Gastronomie geahndet

Bei Kontrollen der Gastronomiebetriebe wurden bei insgesamt 13 Lokalen entsprechende Kontrollen durchgeführt, wobei 76 Verstöße geahndet wurden. Es handelte sich dabei um Zuwiderhandlungen gegen die Allgemeinverfügung Shisha-Bar (49 Verstöße), das Nichtraucherschutzgesetz (17 Verstöße) sowie das Arbeitsschutzgesetz (10 Verstöße).