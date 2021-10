Brennende Müllbehälter : Feuerwehr muss zu Großbrand in Saarbrücker Innenstadt ausrücken (mit Bildergalerie)

Einen Großbrand gab es in der Saarbrücker Innenstadt am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr. Der Saarbrücker Berufsfeuerwehr wurde zuvor über Notruf mitgeteilt, dass es in der Lampertstraße brennen würde.

Die Berufsfeuerwehr machte sich sofort auf den Weg und begegnete in der kleinen Gasse "hinter" der Bahnhofstraße einem Flammenmeer. Mehrere Müllbehälter brannten, das Feuer hatte sich ausgebreitet und bereits die Fassade des Häuserblocks erfasst. Fenster platzten, die Feuerwehr rief Unterstützung herbei und alarmierte schließlich alle verfügbaren Einsatzkräfte der Kernstadt.

Ob Menschen gefährdet waren, wusste man zu diesem Zeitpunkt nicht. Daher wurden auch Einheiten des Rettungsdienstes alarmiert, die Polizei richtete eine Absperrung ein und hielt Passanten auf Abstand. Die Feuerwehr brachte zwei Drehleitern in Stellung, eine in der Lampertstraße und eine weitere in der Bahnhofstraße. Die Feuerwehr konnte das Feuer an der Fassade in wenigen Minuten löschen, durchsuchte danach aber die betroffenen Gebäude und versicherte sich, dass keine Personen betroffen waren.

Mit schwerem Atemschutz gingen Feuerwehrmänner von der Bahnhofstraße und von der Lampertstraße ins Haus, trafen aber niemanden an. Es gab keine Verletzten. Nach einer starken Rauchentwicklung durch das Feuer hatte sich der Qualm auch im betroffenen Haus ausgebreitet, weshalb die Feuerwehr Hochleistungslüfter einsetzte und von beiden Gebäudeseiten für die Entrauchung sorgte.

Die Polizei konnte am Morgen noch nicht sagen, ob der Brand von den Mülltonnen ausging. Das müsse noch untersucht werden. Der Sachschaden durch das Feuer ist erheblich, die Fassade in der Lampertstraße wurde durch Flammen und Ruß bis in die oberste Etage der Häuserzeile geschädigt.

