Nach Frankreich : Saarbrücken: Gefährliche Verfolgungsjagd – SUV-Fahrer flieht vor Polizei

Saarbrücken-Burbach Am frühen Dienstagmorgen fiel der Polizei ein SUV-Fahrer in Völklingen auf. Als ihn die Beamten einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, nahm dieser Reißaus. Es folgte eine gefährliche Verfolgungsfahrt.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.48 Uhr, näherte sich ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach einem in der Hausenstraße in Völklingen parkenden schwarzen SUV. Beim Erblicken der Polizeibeamten ergriff der Fahrer sofort die Flucht.