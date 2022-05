Bei Autowäscherei „Mr. Wash“ : ABC-Einsatz in Saarbrücken: 200 Liter Natronlauge in der Dudweiler Landstraße ausgelaufen

Foto: BeckerBredel 17 Bilder Natronlauge ausgelaufen – Feuerwehr-Einsatz in Saarbrücken

Saarbrücken Am Dienstagnachmittag ist in Saarbrücken ein Fass mit 200 Litern stark ätzender Natronlauge ausgelaufen. Einsatzort ist die Waschanlage „Mr. Wash“ in der Dudweiler Landstraße. Während dem ABC-Einsatz sind zahlreiche Feuerwehrkräfte vor Ort.

In der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken ist am Dienstagnachmittag ein 200-Literfass gefüllt mit Natronlauge ausgelaufen. Einsatzort ist die Autowäscherei „Mr. Wash“.

Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken ist seit 14.24 Uhr mit den Feuerwehren aus Völklingen und Püttlingen im ABC-Einsatz. Unterstützung bekommen sie zudem von mehreren Freiwilligen Feuerwehren aus dem Regionalverband.

Ziel des Einsatzes ist es, den Natron-Ausfluss zu stoppen. Natronlauge gilt auf der Haut als stark ätzend. Wie es zu dem Natronlaugen-Unfall kommen konnte, ist laut Feuerwehr noch unklar. Die Dudweiler Landstraße sei trotz des Einsatzes aktuell nicht gesperrt.

(smz)