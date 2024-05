Größere Sperrungen in der Saarbrücker Innenstadt Orientierungslose Frau muss aus Wohnung in der Großherzog-Friedrich-Straße gerettet werden

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstag, 16. Mai, gegen 17.15 Uhr zu einer Wohnung in der Großherzog-Friedrich-Straße gerufen. Nachbarn haben den Rauchmelder anschlagen gehört und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Am Einsatz beteiligten sich rund 25 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Johann und der Wachen 1 und 2 der Saarbrücker Berufsfeuerwehr. Ebenfalls mit dabei waren ein Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Polizeikommando, wie die Feuerwehr Saarbrücken mitteilt. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte die Tür der Wohnung aufbrechen. In der Küche fanden sie schließlich eine orientierungslose Frau, die laut Saarbrücker Polizei vor dem eigenen Herd zusammengebrochen war.