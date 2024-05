Saarbahn von Sperrung betroffen Feuerwehr und Polizei retten bewusstlose Frau aus Wohnung in der Großherzog-Friedrich-Straße

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstag, 16. Mai, gegen 17.15 Uhr über Rauch informiert, der aus einer Wohnung in der Großherzog-Friedrich-Straße drang. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte die Tür der Wohnung aufbrechen. In der Küche fanden sie schließlich eine bewusstlose Frau, die vor dem eigenen Herd zusammengebrochen war.