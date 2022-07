Einsatz am späten Samstagabend : Saarbrücker Feuerwehren müssen zu Brand in Wohnung auf dem Eschberg ausrücken

Saarbrücken Am späten Samstagabend drang dichter Qualm aus einer Wohnung in der Königsberger Straße auf dem Eschberg. Die Saarbrücker Feuerwehren waren im Einsatz – und mussten die Wohnung unter Einsatz von Atemschutz nach Menschen absuchen.

In der Königsberger Straße am Saarbrücker Eschberg ist am Samstagabend in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde über den Notruf alarmiert, nachdem Anwohner meldeten, dass der Feuermelder dort ausgelöst habe. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr rückten zusammen mit der Polizei und dem Rettungsdienst aus.