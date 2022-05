Mindestens einmal Brandstiftung : Zweimal Brände in Saarbrücker Miethäusern: Menschen müssen Wohnungen verlassen

Saarbrücken Feuer in Saarbrücker Mehrparteienhäusern: Der letzte Zwischenfall ereignete sich kurz nach Mitternacht. Beide Male musste kurzfristig evakuiert werden. Was die Polizei bisher herausfand.

Zu zwei Bränden in Saarbrücker Miethäusern hat die Feuerwehr ausrücken müssen. Da anfangs nicht klar war, wie rasch sich die Flammen ausbreiten, mussten beide Gebäude geräumt werden. Das betraf allein in einem Fall an die 50 Menschen. Letztlich hatten die Wehrleute die Lage rasch im Griff, wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage berichtet. Mindestens bei einem Zwischenfall gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Zum ersten Notruf kam es demnach am Dienstagabend, 17. Mai. Gegen 20.40 Uhr musste die Feuerwehr nach Alt-Saarbrücken ausrücken. Dort brannte es in der Wohnung eines Mannes. Als die Helfer dort ankamen, stellte sich heraus, dass der Bewohner selbst das Feuer gelegt haben musste. Unrat nahe eines Tisches hatte er angesteckt. Die Flammen waren schnell gelöscht.

Erneuter Alarm dann in der Nacht auf Mittwoch. Abermals brannte es in einer Wohnung, jetzt in der Innenstadt. In einer Dachwohnung war das Feuer ausgebrochen. Eine Fensterscheibe brach, die Scherben stürzten auf die Straße und beschädigten ein geparktes Auto. Dadurch wurden Zeugen erst auf den Brand aufmerksam, die dann die Feuerwehr riefen. Das Unglück hatte sich in einer leerstehenden Dachgeschosswohnung zugetragen.