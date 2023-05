Feuerwehr-Einsatz in Saarbrücken Feuer in Hochhaus – Brand im zwölften Stock – mehr als 100 Menschen evakuiert – Opfer in Klinik

Saarbrücken · Der Brand in einem Wohn-Hochhaus in Saarbrücken forderte in der Nacht auf Donnerstag mehrere Verletzte. Das Gebäude wurde geräumt. Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte im Großeinsatz.

04.05.2023, 04:22 Uhr

Feuerwehr-Einsatz beim Brand in einem Hochhaus in Saarbrücken in der Nacht zu Donnerstag. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch