Zeugen gesucht Polizei ist sicher: Hinter dem Fechinger Netto-Brand stecken Einbrecher

Saarbrücken · Am Samstag, 13. Januar, brach in der Netto-Filiale in Brebach-Fechingen ein Feuer aus. Nun steht fest, dass die Ursache Brandstiftung war. Der Brand steht zudem in engem Zusammenhang mit einem zuvor verübten Einbruch.

18.01.2024 , 17:25 Uhr

Von BeckerBredel und SZ Redaktion

Der Brand, der am Sonntagmorgen den Netto-Markt in Fechingen verwüstete, wurde laut Polizei von Einbrechern gelegt. Das hatte die Polizei an der Einsatzstelle bereits vermutet, da sie an einem Seitenfenster des Marktes Einbruchsspuren entdeckt hatte. Brand bei Netto: Feuer sollte Einbruchsspuren verwischen Am Dienstag waren Mitarbeiter des Handelsunternehmens, Brandschadensexperten und Polizisten vor Ort zusammengekommen, hatten die letzten Gespräche geführt und anschließend erstmals den Schaden besichtigen können. Eine Sicherheitsfirma wurde beauftragt, den Markt zu verschließen und das Gelände zu sichern. Die Polizei bestätigte, dass es einen Einbruch in der Filiale gegeben hat und die Einbrecher offensichtlich das Feuer absichtlich legten, um ihre Spuren zu beseitigen. Netto-Markt bleibt über einen längeren Zeitraum geschlossen Klar ist, dass der Markt längere Zeit geschlossen bleibt. Handwerker machten am Dienstag erste Bestandsaufnahmen. Auch der Parkplatz wurde inzwischen geschlossen. Da aufgrund des Feuers ein Gebäudeschaden entstanden ist – auch von außen ist ein Loch zum Dachstuhl zu sehen – stehen aufwendige Reparaturarbeiten an. Der Brand war am Sonntag gegen 5.40 Uhr von einer Nachbarin über Notruf gemeldet worden, als sie aus der Ferne Rauch am Dach bemerkte. Das ermöglichte der Feuerwehr ein schnelles Eingreifen (wir berichteten). Das Feuer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits bis ins Dach vorgedrungen, hatte sich aber noch nicht auf den Dachstuhl ausbreiten können. Nach Feuer bei Netto Saarbrücken – Brandermittler haben wohl die Ursache Kripo vor Ort Nach Feuer bei Netto Saarbrücken – Brandermittler haben wohl die Ursache Nach schwerem Brand in Fechinger Netto: Marktleitung äußert sich zu den Schäden (Fotos) Großeinsatz der Feuerwehr Nach schwerem Brand in Fechinger Netto: Marktleitung äußert sich zu den Schäden (Fotos) Polizei sucht Zeugen Der Einbruch fand laut einem Sprecher der Landespolizei in der Tatnacht im Zeitraum zwischen 22 und 5.45 Uhr statt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Fahrzeugen oder Personen im Bereich des Netto-Marktes beziehungsweise der dortigen Barbarossa Bäckerei gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: (0681) 9 62 21 33 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuer in Netto-Markt in Saarbrücken-Fechingen

