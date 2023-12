Randale nach Pokal-Sensation Dutzende FCS-Anhänger greifen Polizei an – fünf Einsatzkräfte verletzt, vier Festnahmen

Wie das Landespolizeipräsidium meldet, kam es in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr in einer Gaststätte in der Nähe des St. Johanner Marktes zu Pöbeleien von mehreren FCS-Fans. Eine Schlägerei soll laut Meldung an die Polizei unmittelbar bevorgestanden haben. Mehrere Streifenkommandos der Polizei begaben sich daraufhin direkt an den Markt, identifizierten mithilfe von Gästen die beiden Urheber der Streitereien und brachten sie ins Freie vor die Gaststätte.